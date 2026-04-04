Roménia: Lameira marca e armada lusófona do Otelul regressa às vitórias
Médio português vive a melhor época da carreira e inaugurou o marcador na visita ao Hermannstadt
A viver a terceira época pelos romenos do Otelul, João Lameira marcou no regresso da equipa aos triunfos. Neste sábado, na terceira jornada da fase de manutenção do campeonato, o médio de 26 anos – ex-Torreense e U. Leiria – marcou ao quinto minuto e inaugurou a contagem na receção ao Hermannstadt (2-0).
A viver a melhor época da carreira, João Lameira leva quatro golos e duas assistências em 28 jogos.
Neste sábado, o “onze” do Otelul também contou com o central Né Lopes (ex-Torreense), o lateral Kazu (ex-Gil Vicente) e com os avançados Andrezinho (ex-Alverca) e Patrick Fernandes (ex-Marítimo), além do médio Bruno Paz, ex-Sporting que foi aposta na segunda parte.
Desta forma, o Otelul é quarto colocado com 24 pontos, oito de vantagem sobre os lugares que obrigam a disputar o play-off de manutenção. Por sua vez, o Hermannstadt é 9.º e penúltimo, com 15 pontos.