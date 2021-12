O Oympiakos bateu o Lamia por 1-0 e somou a décima vitória consecutiva no campeonato grego.

Aos 19 minutos, o avançado marroquino El Arabi falhou uma grande penalidade mas, três minutos depois, apontou o único golo do encontro.

Rony Lopes foi titular, tal como Oleg Reabciuk. Já Tiquinho Soares entrou apenas no segundo tempo.

O conjunto orientado por Pedro Martins segue invicto e na liderança isolada da Liga grega, com 41 pontos, mais 11 do que o AEK, segundo com menos um jogo.