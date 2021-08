Bruma está com o pé quente a quatro dias do PSV Eindhoven visitar o Estádio da Luz para o jogo da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões. O antigo avançado do Sporting já tinha marcado a meio da semana, na pré-eliminatória da liga milionária, e voltou a marcar este sábado, na ronda inaugural da liga holandesa.

O avançado português abriu o marcador na visita do PSV ao campo do Heracles, aos 40 minutos, na sequência de uma transição rápida. Lançado por Davy Propper, Bruma entrou na área destacado e atirou a contar, perante a saída do guarda-redes, com o pé direito.

O jogo está ainda no intervalo, mas veja já aqui o golo de Bruma e confira o onze do PSV: