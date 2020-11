Abel Ferreira foi apresentado como treinador do Palmeiras esta quarta-feira, e deixou a garantia de que o clube brasileiro não vai «mudar em dois dias, sem tempo para treinar».

«Temos de ser muito equilibrados em todos os momentos. Vou perder, ganhar, vão dizer que sou o melhor e o pior. Mas o que não pode mudar nunca é acreditar no que fazemos. Tenho uma regra de 24 horas para chorar uma derrota e celebrar uma vitória. Tenho tanto para me preocupar e decisões a tomar, que não posso gastar energia com o que não controlo. Todas as minhas decisões, só têm uma intenção: que o Palmeiras ganhe. E vão criticar-me por tirar este ou aquele, é assim em todo lugar. Até a minha mulher critica-me e cobra-me quando chego a casa», disse o técnico em conferência de imprensa.

O treinador português mostrou-se ciente das dificuldades em treinar no campeonato brasileiro, conhecido pelo historial de técnicos despedidos.

«Faz parte do jogo. Uns clubes têm mais paciência, outros têm menos. Há quem aguente mais a pressão dos adeptos, outros menos. Eu sei que dependo dos resultados e dos meus jogadores, da forma de jogar, da metodologia. Sei como é o futebol, como funciona e o que tenho que fazer. O foco é no que eu controlo», vincou.

«É preciso tempo. Mas sei que é preciso ganhar. Ou ganho ou ganho. Não há outra forma», acrescentou ainda.

O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, já admitiu que a contratação de Abel está em linha com o novo projeto do clube brasileiro focado na aposta na formação. O treinador de 41 anos lembrou que tem trabalhado com jovens ao longo da carreira.

«Tive um elemento na minha equipa técnica, nos dois clubes pelo qual passámos antes, responsável por tudo o que se passa na formação. No PAOK tinha jovens que jogavam com muita regularidade. O Palmeiras tem esse ADN, mas eu já fazia isso nas minhas equipas. Gosto de ter dois jogadores por posição equilibrados e gosto de criar espaços para ter jovens connosco. Futebol é oportunidade e os jovens precisam dela. Temos um departamento de futebol organizado, com scouting organizado, é normal que os jovens queiram vir para cá. Mas eles só estão a fazer o que fazem, pois têm os jogadores experientes que os ajudam. Gosto dessa mistura», explicou.

Abel Ferreira revelou que já fez «o diagnóstico» do plantel, e admitiu não precisar de muitos reforços. O técnico frisou, também, que prefere procurar soluções dentro do clube e, caso não as encontre, ir ao mercado.

Abel Ferreira, de 41 anos, deixou o PAOK e assinou contrato com o Palmeiras até ao final de 2022.