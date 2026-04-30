O Palmeiras de Abel Ferreira empatou a uma bola com o Cerro Porteño na madrugada desta quinta-feira, em duelo da terceira jornada da fase de grupos da Taça Libertadores. O duelo aconteceu no reduto da equipa paraguaia e teve alguma polémica à mistura.

Dentro de campo, as coisas começaram bem para os brasileiros. John Arias, extremo do Palmeiras, adiantou a equipa no marcador aos 33 minutos.

Porém, já na segunda parte, com um Palmeiras visivelmente diminuído fisicamente devido à série de jogos que enfrentam, o Cerro Porteño chegou ao empate de forma algo insólita - Juan Iturbe (sim, o ex-FC Porto) atirou ao poste, mas a bola fez ricochete nas costas do guarda-redes Carlos Miguel e entrou na baliza.

O resultado manteve-se até final e Abel Ferreira não poupou críticas ao relvado que, além de não apresentar-se nas melhores condições, tinha sido reduzido especificamente para este jogo pelos responsáveis do Cerro Porteño.

«A primeira vez na minha vida que vi algo assim. Tenho muitos anos de futebol, mas têm de perguntar à CONMEBOL. Sabes em que século estamos? Não tenho mais nada para dizer. Não posso falar da CONMEBOL. Parece que estamos proibidos de falar», lamentou.

O Palmeiras soma dois empates e uma vitória no Grupo F da Libertadores, estando atrás dos peruanos do Sporting Cristal.