36 dias depois de conquistar a Libertadores, Abel Ferreira ganhou a Taça do Brasil. 2021 está a ser um ano inesquecível para a carreira do treinador português do Palmeiras. Depois de ter alcançado uma vantagem na primeira-mão da final, 1-0 em Porto Alegre, o Verdão confirmou a superioridade em São Paulo: 2-0 agora. O clube paulista não conquistava desde 2015 a prova.



Na verdade, o Palmeiras teve a final controlada desde o primeiro momento. O Grémio poucos problemas criou ao guarda-redes Weverton e mostrou sempre muitas limitações no processo ofensivo. Pepê, extremo do Grémio já contratado pelo FC Porto, passou completamente ao lado da partida e saiu aos 60 minutos.

No relvado artificial do Palmeiras, os golos foram marcados no segundo tempo. Wesley, extremo de 21 anos criado no Verdão, abriu as hostilidades aos 53 minutos, após assistência perfeita de Raphael Veiga - o melhor em campo e um craque a pedir rapidamente a Europa.

O segundo apareceu aos 83, quando o Grémio de Renato Gaúcho arriscava tudo no ataque. Rony descobriu Willian «Bigode» e o avançado assistiu Gabriel Menino. O talento do avançado fez o resto e fechou as contas. Falta dizer que Paulo Victor, goleiro do Grémio, podia ter feito bem melhor em qualquer um dos golos.



Aos 42 anos e há quatro meses no Palmeiras, Abel Ferreira já fez história no Palmeiras. E o ano só está a começar agora. O português é o primeiro treinador estrangeiro a vencer a Taça do Brasil.

VÍDEO: o 2-0 de Gabriel Menino