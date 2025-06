Depois da vitória sobre o Botafogo (1-0), no prolongamento, nos oitavos de final do Mundial de Clubes, Abel Ferreira confessou estar «cansado» como se ele próprio tivesse jogado. O treinador português apontou ainda que surpreendeu Renato Paiva «durante 15 minutos» e deixou elogios ao compatriota.

«Eu já joguei contra o Renato Paiva algumas vezes. Acho que ele faz um "upgrade" ótimo na forma de pensar. Ele era um obcecado - e bem - pelas dinâmicas ofensivas. Eu como era mais o oposto, das dinâmicas defensivas, acho que ele se equilibrou mais e eu também. Ganhei eu, mas nada tira o brilho do que o Botafogo fez na competição. Dei-lhe os parabéns. Naquilo que foram os 90 minutos acho que fomos melhores. O guarda-redes dele esteve muito bem, fez grandes defesas», disse o treinador do Palmeiras, em conferência de imprensa.

Abel Ferreira também deixou muitos elogios a Paulinho, autor do golo da vitória, que tem jogado limitado e que terá de ser operado após a competição nos EUA.

«Foi uma das nossas maiores contratações. Temos outros que conseguem desempenhar o seu papel, sabíamos em que condições o trouxemos, sabíamos porque também ninguém obriga ninguém. Fizemos os exames que tínhamos de fazer, conversámos com o jogador, dissemos que seria importante. O que lhe disse foi: "Foi para isto que vieste. Para entrar e resolver"», salientou.

O treinador do Palmeiras recordou ainda os tempos da juventude, quando «jogava e estudava ao mesmo tempo».

«Acho que a maior ferramenta que alguém pode ter é estudar», começou por dizer.

«Comecei a jogar em 1997 e acabei o meu curso em 2002. Passei por três clubes, Penafiel, Vitória de Guimarães e Sp. Braga. Formei-me como professor de ensino básico com variante em educação física. Em Braga, comecei a tirar os meus cursos como treinador. Eu com 27 anos já tinha o segundo nível de treinador. Não sabia quando ou se ia usar, mas o que digo aos meus jogadores é que nos tempos livres aprendam uma língua, aprendam a tocar um instrumento. Porque vivemos tanto o mundo do futebol... e acredito muito nisso, quanto melhor homem eu for, melhor jogador eu vou ser», acrescentou o técnico luso, antes de deixar um recado a alguns jogadores do plantel.

«Existem alguns jogadores aqui que, por muito que os ajude como jogadores, primeiro têm de crescer como homens. Quando forem melhores homens e mais responsáveis como homens, vão ser ainda melhores jogadores», concluiu.