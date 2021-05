O treinador português Abel Ferreira, do Palmeiras, foi multado em 50 mil dólares (40.859 mil euros) por infração a regras do regulamento da Recopa Sul-Americana, confirmou esta terça-feira a CONMEBOL, em comunicado oficial da sua unidade disciplinar.

O Palmeiras foi também multado pelo organismo que tutela as competições continentais sul-americanas de futebol, em 20 mil dólares (16.343 mil euros).

Em causa estão infrações aos regulamentos, relacionadas com atrasos no reinício do jogo da segunda mão da final da Recopa Sul-Americana, realizado no Estádio Nacional Mané Garrincha, que terminou com vitória do Defensa y Justicia no desempate por grandes penalidades, frente ao conjunto brasileiro.

Os dois valores, do técnico português e do Palmeiras, vão ser debitados diretamente dos direitos televisivos e do patrocínio do clube, a receber da entidade.