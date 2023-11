O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, revelou que ele e o clube brasileiro continuam a pagar ao PAOK Salónica por cada título conquistado, depois de o técnico português ter saído da Grécia rumo ao Brasil em outubro de 2020.

«Quando aceito o convite de um clube, isto para mim é fundamental, a primeira coisa que sinto e a responsabilidade que sinto é esta: obrigado pela confiança. Porque quando um clube da dimensão do Palmeiras aposta num treinador como eu, tem de ter confiança e tem de acreditar e as primeiras palavras que digo são: obrigado pela confiança», começou por dizer, na parte inicial do primeiro episódio do TBTV Palmeiras, programa da TV Palmeiras lançado à segunda-feira, para celebrar os três anos de Abel no clube brasileiro.

«E, segundo, obrigado pelo esforço. Porque o clube teve de pagar para eu vir para o Palmeiras e, para que saibam, o PAOK ainda continua a receber uma parte minha e do Palmeiras quando nós ganhamos títulos. Estes oito títulos que nós ganhamos, eu ainda continuo a pagar ao PAOK com o meu salário e o Palmeiras ainda continua a pagar ao PAOK por cada título que nós ganhamos neste tempo todo. Sei o esforço que o Palmeiras fez para eu estar aqui, mesmo nesta altura, enquanto treinador», frisou.

Em três anos de Palmeiras, Abel levou o clube a três títulos nacionais (Brasileirão, Supertaça do Brasil e Taça do Brasil), três internacionais (duas Libertadores e uma Supertaça Sul-Americana) e dois regionais (Campeonato Paulista por duas vezes).