O Palmeiras, de Abel, arrisca falhar os quartos de final do Campeonato Paulista, depois de ter sido derrotado em casa pelo Marissol, neste domingo (1-2).

Fabrício Daniel (29m) e Diego Gonçalves (48m) marcaram os golos da equipa visitante.

O melhor que o Palmeiras conseguiu foi reduzir por Newton Williams, e já ao minuto 90+5.

A equipa de Abel ocupa a terceira posição do Grupo C, com 12 pontos, a sete pontos do Novorizontino e a nove do Bragantino, que no entanto tem dois jogos a mais. Os dois primeiros classificados de cada grupo passam aos quartos de final.

Agora o Palmeiras concentra-se na Taça Libertadores: o próximo jogo é com o Independiente del Valle, de Renato Paiva, na madrugada de quarta-feira.