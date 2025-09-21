O Palmeiras goleou em casa o Fortaleza por 4-1, em jogo da 24.ª jornada do Brasileirão.

Numa partida encaixada entre a 1.ª e 2.ª mãos dos quartos de final da Taça Libertadores, Abel Ferreira deixou de fora alguns dos habituais titulares e, apesar dos números, o jogo só ficou fácil na reta final.

O Palmeiras adiantou-se no marcador aos 10 minutos através de uma conversão de um penálti de Raphael Veiga, mas Lucas Crispim empatou a meio da primeira parte para a ex-equipa de Renato Paiva.

Aos 57 minutos, Ramón Sosa voltou a dar vantagem ao «verdão». O jogo foi resolvido nos minutos finais por Andreas Pereira. O internacional brasileiro, ex-Fulham, foi lançado na reta final e bisou com golos aos 82 e 90 minutos, dando ao Palmeiras a segunda vitória seguida por 4-1, resultado que volta a deixar o conjunto de Abel no segundo lugar do Brasileirão a apenas um ponto do líder Flamengo.

O Palmeiras volta a entrar em campo na quarta-feira na receção ao River Plate. A equipa brasileira está em vantagem na eliminatória, depois de ter vencido na Argentina por 2-1.