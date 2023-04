O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, apurou-se na noite de quarta-feira (madrugada desta quinta em Portugal Continental) para os oitavos de final da Taça do Brasil, com o empate a uma bola na visita ao Tombense, em jogo da segunda mão dos 16 avos.

Depois da vitória por 4-2 no jogo da primeira mão, Abel fez alguma rotação na equipa, que chegou à vantagem aos 13 minutos, com um golo de Breno Lopes.

Na segunda parte, Alex Sandro fez o empate para o Tombense, aos 85 minutos.

No agregado da eliminatória, o Palmeiras apurou-se com um 5-3 e aguarda agora o adversário, que vai sair do sorteio agendado para a próxima terça-feira, 2 de maio.

Quanto a técnicos portugueses, o Cruzeiro de Pepa também está apurado para os oitavos de final.

O Botafogo, de Luís Castro, joga esta noite a segunda mão ante o Ypiranga-RS, tendo vantagem de 2-0 obtida na primeira mão. O Bahia, de Renato Paiva, também joga esta noite o segundo jogo contra o Volta Redonda, tendo vantagem de 2-1.

O Cuiabá de Ivo Vieira e o Bragantino de Renato Paiva já estão fora de prova.