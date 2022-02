O Olympiakos, comandado por Pedro Martins, bateu o Panetolikos por 3-1 e avançou para as meias-finais da Taça da Grécia.

Depois da derrota por 2-1 fora, a equipa liderada pelo português igualou o resultado da primeira mão já em tempo de descontos e só no prolongamento carimbou o acesso à próxima fase da prova.

João Carvalho começou de início no campeão grego e foi mesmo o médio português quem assistiu Bandiougou Fadiga para o primeiro golo do jogo, aos seis minutos.

O Panetolikos respondeu por Nikolaos Karelis, que empatou a partida a passe de Hélder Barbosa (85m). Quatro minutos após o golo da igualdade, Frederico Duarte, outro dos jogadores lusos em campo, viu duplo amarelo e foi, consequentemente, expulso.

A jogar com superioridade numérica, o Olympiakos fez o 2-1 nos descontos, por Georgios Masouras, assistido por Rony Lopes, que entrou no decorrer do segundo tempo para render João Carvalho.

No prolongamento, repetiram-se os protagonistas e Masouras voltou a marcar após passe de Rony, ao 115.º minuto de jogo.

Este foi o terceiro triunfo consecutivo da formação de Pedro Martins, que chegou aos 200 jogos pelo emblema helénico.