O PAOK Salónica venceu esta segunda-feira o Giannina (0-2) em jogo da 22.ª jornada da I Liga grega de futebol, num jogo marcado por um penálti falhado pelo português Vieirinha.

O extremo dispôs de um castigo máximo aos 21 minutos, mas atirou forte por cima da baliza, não desfazendo o 0-0, num penálti a fazer lembrar o defesa do Real Madrid, Sergio Ramos, em abril de 2012, ante o Bayern Munique.

Certo é que o PAOK viria mesmo a conseguir a vantagem e a vitória, graças ao golo do ex-Benfica Zivkovic, aos 56 minutos, ao qual se juntou um penálti de Schwab, ao minuto 62.

O PAOK está no quarto lugar, com 43 pontos, os mesmos de Aris e AEK, segundo e terceiro classificados. O trio está a 14 pontos do líder Olympiakos.

No outro jogo do dia, o português Nélson Oliveira bisou na vitória do AEK.