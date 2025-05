Adelino André Vieira de Freitas – ou apenas Vieirinha – anunciou o final da carreira, aos 39 anos. O lateral direito campeão europeu por Portugal em 2016 oficializou a decisão na tarde desta quarta-feira, através das redes sociais.

«Tenho receio deste momento. Depois de uma aventura repleta de experiências, alegrias, troféus e dores, chegou a hora de escutar o meu corpo. Chegou o momento de me retirar. Sinto-me sortudo, porque tive a oportunidade de viver o meu sonho. Um rapaz de Guimarães, que cresceu no Porto e que partiu para o desconhecido. Para a Grécia e para o PAOK», disse, em grego.

Formado entre Torcatense, Vitória de Guimarães e FC Porto, Vieirinha representou Marco e Leixões antes de rumar ao PAOK, em 2008. Em 2012 reforçou o Wolfsburgo, onde permaneceu até 2017.

Desde então, acumulou mais de 200 jogos pelo PAOK, com 13 assistências e 23 golos.

«O PAOK mudou a minha vida. E depois? Wolfsburgo. Taça e Supertaça da Alemanha, e Liga dos Campeões. Pela Seleção Nacional, o Euro [2016]», prosseguiu.

Além do célebre Euro, Vieirinha jogou no Mundial de 2014, no Brasil.

No princípio do século, em 2003, ajudou Portugal a conquistar o Europeu de sub-20, numa final disputada com Espanha (2-0), em Viseu. O grupo de António Violante contava com nomes como João Moutinho, Hélder Barbosa, Paulo Machado, Carlos Saleiro, Miguel Veloso e Mário Felgueiras.

O currículo de Vieirinha regista também Liga e Supertaça portuguesa, além de Liga da Grécia (2) e a Taça grega (3).

Na presente época, o lateral disputou 13 jogos e assinou três assistências. Segue-se a despedida, na tarde de domingo (18h), na receção do PAOK ao AEK, na última jornada do campeonato. Este emblema vai terminar no 3.º lugar.

«Nada disto seria conquistado sem a maravilhosa família que tenho ao meu lado. E os adeptos únicos do PAOK. Ninguém imagina o que significam para mim», terminou.