Titular habitual da lateral esquerda do Paris Saint-Germain, Nuno Mendes já conquistou o treinador dos parisienses. Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, Mauricio Pochettino encheu o jovem português de elogios.

«Ele chegou no último dia da janela de transferências e encaixou-se bem. O Nuno tem espaço para melhorar e um enorme potencial. Vemos apenas parte do que ele pode fazer. Vemos nele uma maturidade mental e uma força física incrível. Se continuar com esta progressão, está destinado a ser um dos melhores. A sua adaptação correu bem», disse.

O outro futebolista luso do atual líder da Ligue 1, Danilo Pereira, também mereceu palavras de apreço por parte do técnico argentino.

«Profissionalismo, empenho, sentimento de pertença a um grupo, estas são as qualidades que descrevem o Danilo. É um jogador que trabalha para os seus companheiros e não apenas para si mesmo. Os seus valores colocam-no numa situação de disponibilidade permanente para a equipa. Ele encontrou seu papel aqui, ajuda o grupo além das características táticas e técnicas», explicou.

Pochettino lamentou ainda a ausência de Sergio Ramos, que soma apenas cinco jogos pelo PSG e está a contas com uma lesão.

«A pessoa que mais sofre com a sua indisponibilidade é ele. Estamos a tentar ajudá-lo. Temos uma grande equipa médica que lhe tenta prestar os melhores cuidados para superar esse tipo de situação. Estamos aqui para lhe dar apoio moral e psicológico. A situação de um jogador lesionado é sempre difícil», reconheceu.