João Neves teve impacto imediato no Paris Saint-Germain. Depois do bis de assistências na estreia, o médio internacional português voltou a assistir duas vezes, desta feita na goleada dos parisienses frente ao Montpellier (6-0), em jogo da segunda jornada do campeonato francês.

O ex-Benfica foi titular pela primeira vez e juntou-se a Vitinha no meio-campo. Recuperado de lesão, Nuno Mendes também começou de início. Gonçalo Ramos está lesionado e ficou de fora, enquanto Danilo não entrou na ficha de jogo.

O PSG abriu o marcador logo aos quatro minutos. Neves lançou Bradley Barcola no corredor esquerdo e o internacional gaulês finalizou já dentro da área.

Tudo ficou mais fácil para o campeão francês 20 minutos depois, quando Neves, com uma assistência de classe, ofereceu o golo a Marco Asensio.

Na segunda parte, continuou o «futebol-champanhe» da equipa de Luis Enrique, com Barcola a bisar (53m), um golo de Hakimi – a passe de Nuno Mendes – outro de Zaire-Emery (60m) e ainda um de Lee Kang-In (82m).

João Neves saiu aos 68 minutos, para dar lugar a Fabián Ruiz, enquanto os outros dois lusos continuaram em campo até ao apito final.

O PSG, refira-se, soma seis pontos, fruto de duas vitórias nos dois primeiros jogos.