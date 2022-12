O internacional português Vitinha, que na sexta-feira esteve no Dragão a assistir ao FC Porto-Vizela, regressou esta segunda-feira aos treinos do Paris Saint-Germain.

Depois da participação no Mundial 2022, o médio luso juntou-se aos trabalhos do campeão gaulês, assim como os espanhóis Pablo Sarabia e Carlos Soler, além do costa-riquenho Keylor Navas.

Recorde-se que Danilo e Nuno Mendes já tinham regressado ao PSG numa altura em que Portugal ainda estava no Campeonato do Mundo, para recuperarem das respetivas lesões.