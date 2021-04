O Nápoles, com o lateral português Mário Rui a jogar os 90 minutos, venceu esta tarde o Crotone por 4-3, e subiu provisoriamente ao quarto lugar da Liga Italiana, ultrapassando a Juventus, que joga com o Torino.

Por sua vez, a Roma de Paulo Fonseca não foi além de um empate a dois golos em casa do Sassuolo e fica um ponto atrás da rival Lazio, no sexto lugar, que venceu o Spezia por 2-1 no Estádio Olímpico da capital italiana.

Miguel Veloso assistiu na vitória do Verona em casa do Cagliari (0-2), enquanto o Parma de Bruno Alves, que não saiu do banco, foi empatar a dois a casa do Benevento e continua em penúltimo lugar.

Noutros jogos desta tarde, a Atalanta segurou o terceiro lugar ao receber e vencer a Udinese por 3-2, com bis de Muriel, enquanto Génova e Fiorentina empataram a uma bola.

A equipa de Bergamo aproximou-se do Milan, segundo classificado, que já antes, ao início da tarde, com Dalot no banco, empatou com a Sampdoria de Adrien Silva (1-1), que foi expulso.

Classificação da Liga Italiana