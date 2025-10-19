O Toluca soma e segue na Liga mexicana. Com oito vitórias nos últimos oito jogos, a equipa de Paulinho ganhou mais uma vez na madrugada deste domingo, desta feita diante do Querétaro.

Em casa, diante dos seus adeptos, o Toluca venceu por 4-0 com Paulinho em evidência. Nicolás Castro anotou o primeiro tento, seguido de um golo do português aos 22 minutos, de primeira.

Paulinho ganhou a grande penalidade que deu origem ao 3-0 e ainda assistiu Jesús Angulo para o quarto e último golo do Toluca.

No final do jogo, a comitiva aproveitou o jogo em casa para mostrar aos adeptos três troféus conquistados em 2025 - a Liga mexicana e os troféus Campeón de Campeones e Campeones Cup. O Toluca é líder da Liga com 31 pontos.

La selfie 🤳 con todo y copas 🏆 pic.twitter.com/RjqUVRsJG9 — Toluca FC (@TolucaFC) October 19, 2025

Outro português jogou nesta madrugada no México - William Carvalho voltou aos relvados pela primeira vez desde 31 de agosto.

Tinha sofrido uma lesão (algo bastante recorrente para o médio nos últimos anos) e está recuperado, tendo entrado aos 78 minutos do Juárez-Pachuca (2-2). Ricardinho, ex-Santa Clara, não saiu do banco de suplentes da equipa da casa.