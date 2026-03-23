Paulinho reage à chamada à Seleção: «Mereço muito»
Avançado diz que está «feliz» por ter sido convocado por Martínez
Avançado diz que está «feliz» por ter sido convocado por Martínez
Paulinho ficou em branco no empate do Toluca no reduto do Pachuca (1-1) e confessou que estava chateado pelo resultado, mas a disposição mudou assim que soube que tinha sido chamado à Seleção.
O avançado português contou que ficou a saber da convocatória no balneário e considerou que merece «muito» esta oportunidade de Roberto Martínez, que aconteceu depois das dispensas de Rodrigo Mora e Rafael Leão.
«No balneário estava com cara de zangado e os meus companheiros não estavam a perceber porquê, porque ainda não sabia que tinha sido convocado, mas estou muito feliz. A cara mudou e vai mudar mais daqui a umas horas, porque agora estou um pouco triste porque não ganhámos, mas estou mais feliz do que estava quando terminou o jogo», começou por dizer Paulinho na zona mista.
«Um passo de cada vez, agora é desfrutar e trabalhar, mas sempre com a esperança de jogar pelo meu país. Se estou [na convocatória] é porque mereço muito. É diferente jogar na Europa ou ser chamado jogando cá. É merecido, é óbvio que há muitos jogadores que também poderiam ser chamados, mas sem dúvidas de que é merecido», concluiu.
Paulinho vai juntar-se à comitiva da Seleção em Cancún, onde Portugal irá estagiar antes da partida com o México, no Estádio Azteca, no próximo domingo (29 de março). Três dias depois, Portugal defronta os Estados Unidos, em Atlanta.