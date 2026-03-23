Paulinho ficou em branco no empate do Toluca no reduto do Pachuca (1-1) e confessou que estava chateado pelo resultado, mas a disposição mudou assim que soube que tinha sido chamado à Seleção.

O avançado português contou que ficou a saber da convocatória no balneário e considerou que merece «muito» esta oportunidade de Roberto Martínez, que aconteceu depois das dispensas de Rodrigo Mora e Rafael Leão.

«No balneário estava com cara de zangado e os meus companheiros não estavam a perceber porquê, porque ainda não sabia que tinha sido convocado, mas estou muito feliz. A cara mudou e vai mudar mais daqui a umas horas, porque agora estou um pouco triste porque não ganhámos, mas estou mais feliz do que estava quando terminou o jogo», começou por dizer Paulinho na zona mista.

«Um passo de cada vez, agora é desfrutar e trabalhar, mas sempre com a esperança de jogar pelo meu país. Se estou [na convocatória] é porque mereço muito. É diferente jogar na Europa ou ser chamado jogando cá. É merecido, é óbvio que há muitos jogadores que também poderiam ser chamados, mas sem dúvidas de que é merecido», concluiu.

Paulinho vai juntar-se à comitiva da Seleção em Cancún, onde Portugal irá estagiar antes da partida com o México, no Estádio Azteca, no próximo domingo (29 de março). Três dias depois, Portugal defronta os Estados Unidos, em Atlanta.