O Toluca, onde joga o português Paulinho, empatou a um golo na primeira mão das meias-finais do Torneio Clausura frente ao Tigres, com o avançado luso a anotar o único golo da sua equipa.

A formação do ex-Sporting viu-se a perder aos 18 minutos, depois de Nicolás Ibáñez finalizar uma boa jogada coletiva da equipa da casa.

A resposta do Toluca viria da cabeça de Paulinho (45+1m). O avançado de 32 anos respondeu bem ao cruzamento de Marcel Ruiz e cabeceou para levar tudo empatado para os balneários.

Até ao apito final, o marcador não voltou a mexer. Com este empate, a equipa do Toluca leva vantagem para a decisão em sua casa na madrugada do próximo domingo, 18 de maio (02:00).

Paulinho mantem a grande forma no campeonato mexicano. Depois de marcar o golo que eliminou o Monterrey (onde joga o espanhol Sergio Ramos) nos quartos de final, o avançado luso voltou a ser decisivo. É nesta altura, o melhor marcador do Clausura, com 14 golos anotados.