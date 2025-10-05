O Toluca deu seguimento ao bom momento de forma, com mais uma vitória, desta feita no campeonato mexicano, na visita ao Club Léon (4-2). O avançado português Paulinho esteve novamente em destaque, ao apontar um bis nesta madrugada.

Jesus Angulo adiantou os forasteiros logo aos cinco minutos, mas o León chegou ao empate ainda antes do intervalo, graças a um penálti de James Rodríguez (35m). Logo a abrir o segundo tempo, aos 48 minutos, Paulinho concluiu na pequena área uma jogada de Alexis Vega e colocou o Toluca de novo na frente.

Dez minutos depois, Vega aumentou a vantagem dos visitantes.

O León ainda reduziu aos 69 minutos, por Alvarado, porém, Paulinho viria a fechar as contas da partida em cima do quarto de hora final, com um cabeceamento ao primeiro poste.

Ao fim de 12 jogos, o Toluca lidera o campeonato mexicano, com 28 pontos. Paulinho está isolado na tabela de melhores marcadores, com nove golos.

O resumo do jogo:

