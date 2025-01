Novo ano, o mesmo Paulinho. O avançado português foi titular na primeira jornada do Clausura e somou um golo e uma assistência, na vitória do Toluca por 4-2, no reduto do Tijuana.

Alexis Vega abriu o marcador aos 39 minutos, após um cruzamento de pé direito do antigo jogador do Sporting.

Ainda antes do intervalo, José Zuñiga restabeleceu a igualdade.

Já no segundo tempo, Vega bisou (58m) e ainda assistiu Helinho (72m), para deixar o Toluca com dois golos de vantagem. Os anfitriões reduziram ao minuto 80, por Emanuel Reynoso, mas Paulinho (85m) marcou pouco depois e selou as contas do jogo.