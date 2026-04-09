O Toluca de Paulinho entrou com o pé direito nos «quartos» da Liga dos Campeões da CONCACAF. A formação mexicana recebeu os norte-americanos do LA Galaxy, par a 1.ª mão da fase da competição, e o avançado luso fez um hat-trick para dar o triunfo (4-2).

A equipa da casa adiantou-se relativamente cedo na partida. Logo aos 12 minutos de jogo, Nicolás Castro, médio argentino de 25 anos, fez o primeiro do encontro a favor dos mexicanos.

Ainda antes do intervalo, Paulinho teve a oportunidade de fazer o primeiro gosto ao pé. O ex-Sporting foi servido já dentro de área e desviou de primeira para o dilatar a vantagem (43m).

Na segunda metade, Gabriel Pec, avançado brasileiro formado no Vasco, reduziu a desvantagem do LA Galaxay (66m). Porém, pouco tempo depois, Paulinho devolveu a vantagem de dois golos aos mexicanos.

Numa bela combinação ofensiva, a bola chegou ao pé esquerdo do português que, de primeira, atirou colocado para o 3-1 aos 73 minutos. Os norte-americanos voltaram a reduzir a vantagem do Toluca, desta vez por intermédio de um nome bem conhecido. Marco Reus, referência do Dortmund que saltou do banco aos 58 minutos, apareceu em grande posição para desviar para o golo, perfazendo o 3-2 aos 77 minutos.

Porém, Paulinho anotou o hat-trick para acabar com qualquer dúvida. Num lance algo confuso, o avançado tentou cortar uma bola, acabando por desviar para golo (85m).

Com este triunfo (4-2), o Toluca parte com vantagem para o próximo jogo. A segunda mão dos «quartos» da Liga dos Campeões da CONCACAF joga-se em Los Angeles, na próxima quinta-feira.