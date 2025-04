O avançado português Paulinho marcou, na noite de sábado, os três golos da vitória do Toluca na visita ao Atlas, por 3-2, em jogo da 15.ª jornada do Clausura mexicano.

Foi um hat-trick perfeito do português, que marcou primeiro de pé esquerdo, depois de pé direito e, por fim, de cabeça.

Aos 15 minutos de jogo, assistido por Marcel Ruiz, Paulinho rodou e, na meia-lua, rematou forte de pé esquerdo para o fundo da baliza.

Pouco depois, ao minuto 24, após um livre em que a bola foi amortecida na barreira, Paulinho finalizou na área, de pé esquerdo, a passe de Juan Domínguez.

O Atlas ainda conseguiu empatar na primeira parte, com dois golos do internacional mexicano Eduardo Aguirre, aos 30 minutos e aos 45+1m.

Porém, na segunda parte, Paulinho, de cabeça, assistido por Jesús Angulo, fez o 3-2 para o Toluca, aos 77 minutos.

Com estes três golos, Paulinho leva 12 em 13 jogos no Clausura, depois de ter feito 13 golos em 19 jogos no Apertura.

Fruto do empate no Clube América-Cruz Azul (0-0), o Toluca é agora líder isolado, com 33 pontos, mais dois do que o Club América e mais três do que o Club León.