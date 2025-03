O avançado português Paulinho fez um golo e uma assistência (de calcanhar) na vitória com reviravolta do Toluca ante o Necaxa, por 5-2, na 11.ª jornada do Clausura 2025 mexicano, na noite de sábado.

O Necaxa chegou a estar em vantagem de 2-0, graças aos golos de Diber Cambindo (11m) e José Paradela (44m), mas o antigo avançado de Sporting, Sp. Braga, Gil Vicente, Trofense e Santa Maria reduziu a desvantagem do Toluca ainda na primeira parte, em tempo de compensação, aos 45+9m.

O golo de Paulinho:

Na segunda parte, o ex-Feirense Antonio Briseño fez o 2-2 (54m) e, pouco depois, Alexis Vega deu a volta ao marcador (56m). Aos 76 minutos, Paulinho, com uma assistência de calcanhar, serviu Vega para o bis na conta pessoal e o 4-2 no marcador. Aos 84 minutos, Vega fez hat-trick para o 5-2, num jogo em que o Toluca também contou com o ex-FC Porto Héctor Herrera a titular.

A assistência de calcanhar de Paulinho:

Na classificação do Clausura, o Toluca é 4.º classificado, com 21 pontos. Lidera o Club León, com 26 pontos e menos um jogo (visita esta noite o Santos Laguna), seguido de Club América (2.º com 24) e Tigres (3.º com 22). O Necaxa é 6.º, com 18 pontos, ainda atrás do Cruz Azul (5.º com 19). Estas são as seis equipas em zona de acesso direto ao play-off de campeão.