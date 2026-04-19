O Toluca de Paulinho não está a viver o melhor momento da temporada. Na madrugada deste domingo, a equipa do português saiu derrotada na visita ao América (2-1), perfazendo o quinto jogo sem vencer na Liga mexicana.

No Estádio Azteca, onde Portugal enfrentou recentemente e seleção do México, Brian Rodriguez abriu o marcador já perto do tempo de intervalo. O internacional uruguaio recebeu o esférico à entrada da área e atirou rasteiro para fazer o primeiro (44m).

Já no segundo tempo, novamente Rodriguez a estar em destaque. O extremo de 25 anos recebeu a bola em corredor central e, completamente do olho da rua, atirou um autêntico míssil para marcar um golaço que dilatou a vantagem (50m).

Pouco depois, o Toluca conseguiu reduzir a desvantagem através de um autogolo. Na sequência de um canto, Miguel Vázquez acabou por desviar de cabeça para a própria baliza (53m).

Sem mais golos no encontro, o apito final ditou o triunfo do América (2-1), que volta a vencer na Liga três jogos depois. O Toluca, com o quinto jogo seguido sem vencer, assume a quinta posição com 27 pontos. O América, por sua vez, é sexto com 22 pontos.

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