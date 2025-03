O avançado português Paulinho continua em destaque pelo Toluca, tendo feito mais um golo na noite de sexta-feira (madrugada de sábado em Portugal), na vitória por 3-0 na visita ao Puebla, em jogo da 12.ª jornada da Liga Clausura mexicana.

Na primeira parte, Jesús Gallardo inaugurou o marcador aos 15 minutos, dando vantagem aos visitantes. Foi o único golo neste período.

Na segunda parte, o marcador voltou a alterar-se, com Paulinho a dobrar a vantagem do Toluca, aos 57 minutos. Pouco depois, ao minuto 62, Alexis Vega fechou as contas do triunfo do Toluca, fazendo o 3-0 de penálti.

Aos 32 anos, Paulinho já leva, esta época, 29 contribuições diretas para golo em 29 jogos da liga mexicana: 21 golos e oito assistências.

Com este resultado, o Toluca ocupa o terceiro lugar, à condição, com 24 pontos, agora apenas a dois do líder Club León, derrotado pelo Necaxa na sexta-feira (2-1). O Club América, segundo classificado com 24 pontos, pode isolar-se no primeiro lugar se vencer o Atlas nesta jornada. O Tigres, que tem 22 pontos, pode retomar o terceiro lugar caso vença o Santos Laguna.