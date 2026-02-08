O Toluca, do ex-Sporitng Paulinho, voltou a empatar (1-1) para a Liga Clausura do México. Frente ao Cruz Azul, o avançado português apontou o primeiro golo da competição.

Recorde-se que a época no México é composta por dois torneios: o Apertura e o Clausura. No apertura, a equipa do português sagrou-se campeã, em dezembro. No mês de janeiro iniciou-se o torneio Clausura.

Ora, nesta que foi a quinta jornada da competição, o Toluca recebeu o Cruz Azul, antiga equipa de Martín Anselmi. Paulinho abriu as contas da partida aos 41 minutos, marcando o primeiro golo nesta competição.

No segundo tempo, a equipa do Cruz Azul respondeu e empatou pelos pés de José Paradela (77m). Sem mais golos no encontro, o apito final do árbitro ditou um empate (1-1), o terceiro consecutivo para o Toluca.

Com este resultado, a equipa do português, que é a detentora do Clausura de 2024/25, ocupa a sexta posição com nove pontos. O Cruz Azul, por sua vez, encontra-se em terceiro com dez.

Já o Juárez, de Pedro Caixinha, perdeu no reduto do Pachuca (2-0). Os golos de Salomon Rondon (32m) e Christian Rivera (88m) valarem os três pontos para a equipa da casa.

Com este desaire (2-0), a equipa do treinador português está na 14.ª posição com quatro pontos. O Pachuca, por sua vez, é sétimo com oito pontos.

Confira os jogos e a classificação da Liga Clausura do México.