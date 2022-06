A Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, arrancou um empate a duas bolas com o Paraguai, num jogo particular disputado em Suwon, com um golo marcado já nos descontos.

Os paraguaios adiantaram-se com um bis de Miguel Almiron, médio do Newcastle, aos 23 e 49 minutos, mas Son Heung-Min, do Tottenham, reduziu aos 66. Woo-Yeong Jeong (Friburgo) confirmou a igualdade com um tento no terceiro minuto de compensação.

Note-se que a seleção orientada por Paulo Bento é adversária de Portugal no grupo H do Mundial2022, no Qatar, juntamente com o Uruguai e Gana.