Paulo Bento surpreendeu ao anunciar que iria deixar o comando técnico da Coreia do Sul, onde estava desde 2018, após a derrota por 4-1 com o Brasil, nos oitavos de final do Mundial 2022.

O técnico português, porém, já tinha informado os dirigentes da federação sul-coreana da sua intenção meses antes.

«A minha decisão foi tomada em setembro. Nessa altura, informei as pessoas da Federação, bem como os jogadores. No fim do Mundial, apenas confirmei a minha decisão. Depois do jogo, a imprensa ficou a saber da minha decisão, mas já tinha informado todas as pessoas que deveria ter avisado», assegurou, em entrevista ao World Cup Diaries, da Sky Sports.

No Qatar, Paulo Bento teve de defrontar pela primeira vez a seleção portuguesa e até arrancou um triunfo por 2-1, mas admitiu que viveu um momento complicado no plano emocional.

«Foi a primeira vez que joguei contra o meu país. Não foi fácil gerir todas as emoções, mas, ao mesmo tempo, sou profissional e, oito minutos depois de acabar o nosso jogo, vieram as boas notícias do outro lado que nos permitiram ir à fase a eliminar», realçou.

Com 53 anos, o treinador luso ainda não sabe o que o futuro lhe reserva, contudo, vê com bons olhos a entrada no mercado inglês.

«Neste momento, preciso de descansar um bocado e depois veremos o que acontece. Todos gostariam de experimentar o futebol inglês. A melhor ideia é esperar, ver o que vem e depois decidir», concluiu.

Note-se que, por ter chegado aos oitavos do Mundial, Paulo Bento foi homenageado pelos vizinhos de Seul, com cartazes de agradecimento, colocados no bairro de Ilsan, a norte da capital, que o português vai abandonar nesta terça-feira.