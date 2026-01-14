Paulo Bento deu uma entrevista aos meios da Liga Portugal em que aborda, entre outros temas, o percurso de Ruben Amorim de jogador para treinador. O mesmo trajeto que Paulo Bento fez, anos antes.

Bento orientou Amorim na Seleção Nacional, durante a sua passagem pela FPF entre 2010 e 2014. Convocou o atual técnico para o Mundial 2014 (apesar de o ter deixado de fora do Euro 2012) e já via nele características de treinador.

«Eu apanhei-o na Seleção Nacional. Jogou no Belenenses, Benfica, Sp. Braga e dava para entender que, fruto daquilo que tinha sido a sua carreira, a sua experiência, o ter jogado em várias posições, a forma como entendia o jogo, o ter sido liderado também por treinadores que o ajudaram também a esse entendimento do jogo, notava-se que era um jogador que poderia, se o entendesse, vir a ser treinador», recorda.

«Sentia-se isso. Sentia-se que a maneira como jogava era de alguém que entendia o jogo, era de alguém que sabia perfeitamente o que estava a fazer e por que estava a fazer. Obviamente que também se sentia quer nas palestras, quer nas conversas individuais, o foco e o interesse em saber por que é que vamos fazer isto ou aquilo. E não só no que diz respeito à tarefa individual, mas também o que diz respeito ao trabalho coletivo», refere Bento, numa passagem da entrevista partilhada nas redes sociais.

Paulo Bento, de 56 anos, terminou em 2025 a ligação à seleção dos Emirados Árabes Unidos. Tal como Ruben Amorim, procura um novo projeto.

