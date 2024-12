A Taça do Golfo (composta pelos países do Golfo Árabe) não está a correr bem para o selecionador português Paulo Bento. Os Emirados Árabes Unidos, cuja seleção principal é agora orientada pelo antigo selecionador nacional português, perderam diante do Koweit (2-1).

O jogo realizou-se na tarde desta quarta-feira, em casa dos EAU. Caio Canedo (brasileiro com dupla nacionalidade emiradense) abriu o marcador no início, mas a equipa de Paulo Bento veio a sofrer dois golos.

Daham, aos 16 minutos, e Al-Enezi, em cima dos noventa, fizeram os golos da vitória do Koweit. Os Emirados ficaram reduzidos a dez elementos aos 87 minutos, fragilizando a defesa do empate.

Assim, depois de um primeiro empate com o Qatar, Paulo Bento sofre o segundo jogo sem vencer. Tem um ponto em dois jogos, no terceiro lugar do Grupo A (existem só dois grupos de quatro equipas). A passagem à próxima fase complica-se.