O futebolista português Paulo Bernardo, cedido pelo Benfica ao Celtic, destacou a intensidade maior na Escócia em comparação com Portugal, apontando também ao tempo útil de jogo.

«Aqui, no que toca ao futebol [ndr: na Escócia], penso que o jogo é mais intenso, o jogo nunca para. Em Portugal, nós perdemos um pouco de tempo de jogo, porque os jogadores estão no chão, por isso os árbitros param os jogos e é um bocadinho aborrecido em comparação com aqui, penso que é o aspeto mais diferente», observou, numa conferência de imprensa do clube, na segunda-feira, falando também do «impacto» que quer causar, depois do que o compatriota e também ex-Benfica Jota fez no clube.

«Estou a trabalhar muito para causar o meu impacto. O Jota teve o dele e agora quero ter o meu. Somos amigos, eu falo com ele muitas vezes, mas sim, agora tenho de fazer a minha história aqui e espero que seja como a dele», afirmou.

«Ele disse-me que a cidade era boa e penso o mesmo, ele falou-me do Celtic, que era um grande clube, como o Benfica, um grande clube também. O que era mais diferente é o clima, mas estou a desfrutar de Glasgow», finalizou.