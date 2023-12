O futebolista português Paulo Bernardo estreou-se a marcar pelo Celtic, ao fazer o golo que abriu caminho à vitória da equipa na visita ao Dundee FC (0-3), em jogo da 20.ª jornada da primeira liga escocesa, na terça-feira.

O médio luso de 21 anos fez o primeiro golo do jogo já na segunda parte, aos 52 minutos.

O resultado ficou completo com dois golos de Mikey Johnston, jogador que passou na época passada pelo V. Guimarães. Mikey saiu do banco aos 79 minutos e bisou, com golos aos 83 minutos e aos 90+1m, para o resultado com que terminou o jogo.

Em 2023/24, Paulo Bernardo (cedido pelo Benfica) leva 13 jogos e um golo pelo Celtic, atual líder da liga, à condição, com 48 pontos, mais cinco do que o Rangers, que tem 43 mas menos dois jogos disputados.