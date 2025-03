Paulo Fonseca viveu um momento de alta tensão este domingo e chegou a encostar a cabeça ao árbitro do jogo entre Lyon e Brest, que já veio reagir ao episódio.

Benoît Millot mostrou-se surpreendido e reprovou a atitude do português. Tudo aconteceu em tempo de descontos, quando o Lyon vencia por 2-1 e o árbitro foi chamado pelo VAR para ver um possível penálti a favor do Brest. Paulo Fonseca ficou muito irritado e, assim que o árbitro deixou a zona do monitor, confrontou-o, tendo recebido ordem de expulsão. O português, de seguida, encostou a cabeça ao árbitro e teve de ser agarrado por jogadores e elementos do staff. A decisão final foi de não marcar penálti.

«Ele tem essa atitude ainda mais impressionante de tentar dar um golpe, uma cabeçada. Fico parado, um pouco por surpresa, mas sobretudo para não recuar diante dessa intimidação. Os jogadores tentaram afastá-lo, os agentes de segurança também, assim como membros da sua equipa. Depois, ele recuou para voltar uma segunda vez», disse o árbitro francês ao L'Equipe.

«Parece que há um leve contacto do nariz, para ser mais preciso... Fiquei estupefacto com uma atitude particularmente intimidatória e agressiva, que dificilmente se pode imaginar de um treinador profissional. Tentei lidar com a situação mantendo a postura correta», completou.

Paulo Fonseca, que foi criticado pelo Sindicado dos Árbitros, arrisca um castigo muito pesado. Segundo a RMC, o treinador português foi convocado para uma reunião com a comissão de disciplina da Liga francesa na próxima quarta-feira. A suspensão pode ir até aos sete meses.