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França: Paulo Fonseca nomeado para melhor treinador da Liga francesa
Português está nomeado pela terceira vez na carreira
TFR
Português está nomeado pela terceira vez na carreira
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Paulo Fonseca está novamente nomeado para melhor treinador da Liga francesa. O português, que orienta o Lyon, é um dos cinco nomes nomeados.
Este prémio é atribuído pela União Nacional dos Futebolistas Profissionais (UNFP), sendo decidido pelos votos dos jogadores da Liga francesa. Fonseca está pela terceira vez nomeado para este prémio – já tinha sido duas vezes ao servilo do Lille.
Os restantes nomeados são Luís Enrique (PSG), Bruno Genesio (Lille), Olivier Pantaloni (Lorient) e Pierre Sage (Lens). O vencedor será conhecido na cerimónia dos Trophées UNFP, no dia 11 de maio.
O Lyon de Paulo Fonseca está neste momento na quarta posição, lugar de Liga dos Campeões, com 57 pontos - a 12 do líder PSG.
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