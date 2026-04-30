Paulo Fonseca está novamente nomeado para melhor treinador da Liga francesa. O português, que orienta o Lyon, é um dos cinco nomes nomeados.

Este prémio é atribuído pela União Nacional dos Futebolistas Profissionais (UNFP), sendo decidido pelos votos dos jogadores da Liga francesa. Fonseca está pela terceira vez nomeado para este prémio – já tinha sido duas vezes ao servilo do Lille.

Os restantes nomeados são Luís Enrique (PSG), Bruno Genesio (Lille), Olivier Pantaloni (Lorient) e Pierre Sage (Lens). O vencedor será conhecido na cerimónia dos Trophées UNFP, no dia 11 de maio.

O Lyon de Paulo Fonseca está neste momento na quarta posição, lugar de Liga dos Campeões, com 57 pontos - a 12 do líder PSG.