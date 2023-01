O Lille carimbou a passagem aos oitavos de final da Taça de França, ao vencer em casa do Pau, por 2-0, este domingo.

Com José Fonte a titular e Tiago Djaló no banco, a vantagem do Lille surgiu por intermédio de um autogolo de Kouassi (37m), e o inglês Angel Gomes, ex-Boavista, fechou as contas aos 79 minutos frente à equipa do segundo escalão.

Já o Auxerre goleou fora o Chamois Niortais (4-0), também da segunda divisão.

O Nantes só conseguiu superar o ES Thaon, do quinto escalão gaulês, nos penáltis, após o nulo no final dos 90 minutos.

No único duelo do dia entre primodivisionários, o Lens venceu em casa do Brest, por 3-1. O golo dos anfitriões foi apontado pelo ex-Sporting Islam Slimani.