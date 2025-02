Após a estreia pelo Lyon, com derrota por 3-2 e casa do Marselha, Paulo Fonseca somou duas goleadas nos jogos seguintes, diante do Reims (4-0 em casa) e do Montpellier (4-1 fora).

Em entrevista à Magazine da Liga francesa, o treinador português falou sobre o plantel que encontrou e traçou metas para o que resta da temporada.

«Uma das coisas que me fez vir para o Lyon foi ver a qualidade desde grupo de trabalho. Agora que já trabalho com eles, estou ainda mais otimista. Sabemos que temos um calendário difícil e que estamos atrasados na luta pelos primeiros lugares, mas acreditamos que podemos chegar às últimas jornadas com possibilidades de alcançar o top 4», projetou.

O Lyon é nesta altura 6.º classificado da Ligue 1 a quatro pontos do quarto classificado - o Mónaco - que está em igualdade com o Nice, que é terceiro.

«Já melhorámos muito defensivamente. O objetivo é que toda a equipa participe no processo de recuperação da bola. Ofensivamente, sempre tivemos talento, mas era preciso melhotrrar a saída sob pressão. Estamos a crescer jogo a jogo», acrescentou antes do grande duelo com o PSG, marcado para este domingo em Lyon.

Paulo Fonseca deixou ainda elogios à organização do clube que nos últimos anos foi comprado pelo investidor norte-americano John Textor. «O clube é extremamente organizado e profissional. Está a ser criada uma estrutura forte para o futuro. Sabemos que estamos em desvantagem face a outros clubes, mas queremos competir ao mais alto nível. Na Liga Europa, o sorteio será um fator importante, mas temos qualidade e ambição para ir mais longe.» O treinador português falou antes do sorteio desta sexta-feira, que ditou que o emblema francês vai defrontar os romenos do Steaua Bucareste nos oitavos de final prova.

Fonseca, que iniciou a época no Milan, mas foi despedido a meio da época e acabou por voltar a França seis meses após ter deixado o Lille, falou também sobre o campeonato português. «Parece-me que o Sporting e o Benfica neste momento são as equipas que estão mais bem posicionadas para vencer o campeonato, com o FC Porto. E depois temos uma agradável surpresa, que é o Santa Clara, com um treinador que tem um talento fantástico e que vai chegar obviamente longe. E o sP. Braga sempre muito próximo também dos grandes clubes», observou.