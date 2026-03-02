Se normalmente o Marselha-Lyon é sempre um jogo de grandes emoções, o duelo deste domingo foi ainda mais imprevisível. Apesar do Lyon de Paulo Fonseca ter estado a vencer duas vezes, acabou por perder por 3-2 nos descontos.

O treinador português não estava nada satisfeito na análise pós-jogo, mostrando-se particularmente chateado com a anulação de um golo à sua equipa... um minuto antes do adversário fazer o empate a duas bolas.

«Estou aqui porque tenho muito respeito pelo vosso trabalho, mas não quero estar aqui. Não quero falar sobre o que aconteceu aqui. A melhor equipa perdeu hoje. Marcámos três golos esta noite», começou por dizer. Os jornalistas insistiram.

«Não, não vou entrar em detalhes. Fui suspenso por nove meses. Sei que não posso falar. Têm de respeitar a minha posição. Já vi a situação muitas vezes, é impossível convencer-me de que houve fora de jogo. Mas é assim que as coisas são», lamentou o técnico.

Fonseca recordou a longa suspensão que teve de atravessar após críticas à arbitragem durante um jogo contra o Brest, para a Liga francesa.

O português também foi questionado sobre o terceiro golo do Marselha nos descontos e uma possível falta no início da jogada: «Tem de fazer essa análise. Porque eu não posso», rematou o treinador.

Após uma série de 13 vitórias consecutivas, o Lyon perdeu dois jogos seguidos. É terceiro na tabela, com 45 pontos, mais dois do que os marselheses.