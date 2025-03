O Lyon e o FCSB, antigo Steaua Bucareste, voltam a defrontar-se esta quinta-feira para segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. A equipa francesa leva a dianteira do marcador, depois de ter garantindo a vitória na primeira mão, por 3-1.

Este jogo marca também o regresso de Paulo Fonseca ao banco de suplentes. O treinador português encontra-se a cumprir castigo (nove meses de suspensão) na liga francesa após encostar a cabeça ao árbitro do jogo com o Brest.

«Prefiro estar perto dos jogadores e da equipa, isso é importante, mas em Nice [primeiro jogo de castigo cumprido, com um triunfo de 2-0] preparámos muito bem a organização com o meu assistente, os jogadores e o staff. É difícil não ter contacto com os jogadores antes do jogo, mas tenho uma equipa técnica e jogadores muito profissionais, por isso não é um problema. A perspetiva a partir das bancadas é diferente, dá para ver bem o jogo», confessou o técnico português.

«Falei com os jogadores sobre a importância desta partida. A questão mental é importante, mas também a nossa organização e o que queremos fazer taticamente contra uma equipa intensa, física e dura», acrescentou.

«Vamos ter um jogo difícil. Trabalhámos muito para chegar até aqui e temos a ambição de continuar a ganhar todos os jogos. Todos os jogadores estão confiantes», garantiu o técnico que retornará novamente às bancadas, já no domingo, frente ao Havre.