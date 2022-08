Foi com boa disposição que Paulo Fonseca respondeu às dúvidas dos jornalistas que, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nantes, questionaram o técnico sobre porque é que ainda não tinha aprendido a falar francês. A resposta foi dada em inglês, mas os motivos são bem válidos.

«Já arrendei uma casa, mas a casa não tem mobiliário. A minha mulher só chegou agora e ela é que escolhe as coisas para a casa. Eu quero ajudar e temos de comprar a mobília nestes dias para me mudar. Até há três dias, vivia aqui [instalações do Lille]. Vou confessar, vou acabar a conferência de imprensa agora para ir ao IKEA, Conforama… para ajudar a minha mulher a escolher as coisas», brincou o técnico.

Ora veja: