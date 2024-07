Paulo Fonseca foi apresentado na manhã desta segunda-feira como novo treinador do Milan. O treinador português começou por agradecer a confiança dos «rossoneri» e garantiu que está preparado para o desafio em Milão.

«Estou muito motivado, entusiasmado, confiante de que posso fazer um grande trabalho. Sei que chego a um clube que quer vencer», começou por dizer Paulo Fonseca em conferência de imprensa.

«Estive no museu e vi a história do Milan e devo dizer que tenho uma grande ambição de fazer parte desta história. O Zlatan [Ibrahimovic] também me mostrou o espaço para os novos troféus. Estou pronto para começar. Tenho consciência de que é uma grande responsabilidade, mas também um grande orgulho. O Milan é um clube universal. Sei da responsabilidade que tenho nas mãos, mas tenho muita confiança em fazer o Milan vencer de forma ofensiva, dominadora e corajosa», acrescentou.

Neste primeiro dia no novo clube, também houve espaço para falar de reforços. «Sabemos que precisamos de um avançado, procuramos aquele com as características certas, tem de ser forte nos últimos trinta metros. Esperamos tê-lo aqui em breve.»

Paulo Fonseca quis distanciar-se de qualquer comparação com José Mourinho, que venceu duas Serie A com o Inter (2008/09 e 2009/10).

«Sou diferente de Mourinho, mas tenho orgulho de haver um português que venceu em Itália. Quero fazer o mesmo, mas noutro clube: o Milan. Tenho uma grande ambição e quero vencer. Eu quero vencer», vincou.

O treinador português também falou de Rafael Leão, um dos elementos mais importantes da equipa.

«É um jogador importante para o Milan, decisivo. Espero um jogador motivado, pronto para jogar pela equipa. Acho que ele é jovem, tem oportunidade de aprender todos os dias e quero trabalhar para lhe ensinar coisas que acho que ele pode aprender, mas sempre permitindo que ele ajude a equipa», rematou.