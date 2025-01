Paulo Fonseca vai viajar durante a tarde desta quarta-feira para assinar contrato com o Lyon.

O dono do clube francês, John Textor, já tinha revelado que estava tudo acertado para que o português sucedesse a Pierre Sage e o Maisfutebol sabe que o técnico vai rubricar um contrato válido até 2027.

Trata-se, assim, de um regresso a França para Fonseca, ele que orientou o Lille em 2022/23 e 2023/24. O técnico de 51 anos iniciou a época ao comando do Milan, mas foi despedido no final de dezembro para dar lugar a Sérgio Conceição.

O Lyon é sexto classificado do campeonato francês, com 30 pontos, a 17 do líder Paris Saint-Germain.