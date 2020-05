Paulo Fonseca deu uma entrevista à Fox Sports Brasil em que falou sobre Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e abriu até a porta a uma possibilidade de vir a treinar no Brasil.

«Eu fui jogador do Jorge Jesus na parte final da minha carreira e foi nessa altura que comecei a pensar em ser treinador. Ele acabou por ter uma grande influência na minha formação como treinador. Aprendi muito com ele», começou por dizer o técnico da Roma.

«Era um técnico que na altura já estava avançado em relação aos outros e ainda hoje continua a mostrar a sua qualidade. Taticamente é dos melhores que podemos conhecer», frisou Paulo Fonseca, que contou que acompanha o trabalho de Jorge Jesus no Brasil.

«O Flamengo nesse momento é a cara do Jorge Jesus. Quem o conhece vê que há os princípios dele ali. Ele é uma pessoa de convicções fortes e conseguiu convencer o jogador brasileiro de qual era o caminho certo e os fez evoluir do ponto de vista tático de uma forma que os levou a vencer.»

Paulo Fonseca falou ainda sobre Jesualdo Ferreira, treinador do Santos. «É outro grande treinador, de grande qualidade. Devo dizer que foi particularmente importante numa altura em que Portugal precisava formar jogadores e ele foi uma das pessoas que mais ensinou o futebol de formação em Portugal.»

«São técnicos de grande qualidade. Jorge Jesus já mostrou sua qualidade no Brasil. E tenho certeza que Jesualdo também vai confirmar a sua qualidade no futebol brasileiro.», frisou.

Questionado sobre a possibilidade de um dia também rumar a o futebol brasileiro, Paulo Fonseca deixou a porta aberta.

«Existe sempre essa possibilidade. O futebol brasileiro é atrativo, com muitos jogadores de qualidades, estádios com muitos adeptos. Neste momento estou muito focado na Roma e com a intenção de permanecer cá, mas é algo a que não digo que não», respondeu.

«O mercado brasileiro tem vindo a tornar-se cada vez mais atrativo para os treinadores europeus», disse Paulo Fonseca, que foi ainda questionado sobre José Mourinho.

«Mourinho é a bandeira do treinador português. Foi alguém que deu um grande contributo ao nosso futebol e conseguiu ser realmente inovador, numa altura em que estávamos em transformação. Admiro-o imenso, pelo trajeto inigualável que teve.»