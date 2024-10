O Shabab Al-Ahli, treinado pelo português Paulo Sousa, recebeu e venceu este domingo o Al-Sharjah, por 2-1, em jogo da 6.ª jornada do principal campeonato dos Emirados Árabes Unidos.

Os golos surgiram todos na segunda parte. O internacional iraniano Sardar Azmoun inaugurou o marcador a favor do Al-Ahli, aos 56 minutos. Ao minuto 87, o argentino Federico Cartabia, que passou em Portugal pelo Sp. Braga, na época 2016/17, fez o 2-0, de penálti.

O Al-Sharjah reduziu para 2-1 já em tempo de compensação, pelo brasileiro Guilherme Biro, aos 90+7m.

comandado por Paulo Sousa venceu este domingo o concorrente direto com quem partilhava a liderança, Al-Sharjah por 2-1 e isolou-se no topo do campeonato.

As duas equipas partiam para jogo com os mesmos 15 pontos, nos dois primeiros lugares. O Al-Ahli é agora líder isolado, com 18 pontos, seguido do Al-Sharjah (15) e do Al Wahda (13).