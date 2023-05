Os dois portugueses que treinam no campeonato italiano têm encontro marcado no Olímpico esta segunda-feira. Na antevisão à partida diante da Roma de José Mourinho, Paulo Sousa começou por deixar vários elogios ao compatriota.

«Antes de mais, vou fazer uma análise à Roma. Dou os parabéns a Mourinho, foi uma mais-valia para todos os treinadores portugueses. Ganhou todas as competições europeias, é único no mundo deste ponto de vista. E estou convencido de que ele vai continuar a vencer. Tem uma vontade tremenda de chegar ao objetivo, está super preparado, sabe adaptar-se e tem moldado a Roma à sua imagem. Respeito-o. Se fazes a diferença em todos os campeonatos europeus significa que és bom», afirmou o treinador da Salernitana, citado pelo Corriere dello Sport.

Paulo Sousa rejeitou ainda a ideia de que Mourinho é um treinador super defensivo.

«Não é verdade que não tenham uma fase ofensiva. Longe disso. A Roma defendeu-se muito bem e isso é uma qualidade. Podem contar com o apoio dos adeptos, são fortes nos cruzamentos, nas bolas paradas, movimentam-se bem após recuperar a bola no meio-campo. A verticalidade é um fator que eles exploram bem, é um adversário construído com lógica e que tem ideias claras. Vai ser bom enfrentar uma Roma difícil de bater e super equilibrada», frisou.

Quanto ao futuro no comando da Salernitana, Paulo Sousa assumiu que gosta de viver na cidade e revelou que vai conversar com o presidente.

«[Quando cheguei] pensávamos exclusivamente em acertar o presente para chegar à manutenção. O futuro começou desde o meu primeiro dia de trabalho», rematou.

A formação de Salerno é 15.ª classificada, com 38 pontos, enquanto a Roma ocupa a sétima posição, com 59.