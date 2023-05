Paulo Sousa e José Mourinho defrontaram-se esta segunda-feira no Olímpico, num encontro entre Roma e Salernitana, que terminou empatado a duas bolas.

O técnico da formação de Salerno fez questão de assinalar o momento nas redes sociais.

«Tive o prazer de encontrar Mourinho. Competir com um dos melhores do mundo é um desafio que nos faz crescer», escreveu Paulo Sousa numa publicação na rede social Instagram, ao lado do compatriota.

O treinador da Salernitana desejou ainda «boa sorte» a Mourinho para a final da Liga Europa no dia 31 de maio, diante do Sevilha.

«Fico a torcer para mais um sucesso europeu. Boa sorte, José», rematou.