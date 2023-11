O treinador do Bragantino, o português Pedro Caixinha, sublinhou que o foco da equipa está única e exclusivamente na visita ao São Paulo (4.ª feira, 23h00), para a 33.ª jornada do Brasileirão, afastando qualquer discurso ou ideia concreta do clube sobre a luta pelo título no campeonato.

Com a vitória de domingo sobre o Corinthians, o Bragantino chegou aos 58 pontos, apenas menos um do que o líder Botafogo e também do que o Palmeiras, 2.º classificado (ambos com 59). Sobre isto, há a notar que o Bragantino tem menos um jogo do que o Palmeiras (31 para 32), mas mais um do que o Botafogo, que tem 30.

«O nosso título é o próximo jogo. Por isso, é focá-los para o próximo jogo, depois do próximo, o seguinte… Já tive a felicidade e sei o que representa poder ganhar troféus, mas todos nós, algum dia, conquistamos um troféu. Até lá, ninguém tem experiências de o conquistar. A forma como trabalhamos tudo isso, é nunca falar em termos da conquista de um troféu», afirmou Caixinha, na conferência de imprensa após o jogo de domingo.

Questionado ainda sobre se o Bragantino é um real candidato ao título no Brasileirão, Caixinha sublinhou apenas o que tem sido o rendimento da equipa. «Não, não. Estamos muito satisfeitos com a nossa média pontual. Vamos ter um jogo muito difícil [ndr: São Paulo], os jogadores deles são mais experientes, têm qualidade individual, um grande treinador. O nosso foco está aí, vamos fazer tudo para ganhar e depois pensar no próximo jogo, que será o Botafogo. Há muita coisa que tem de se trabalhar», disse.

Depois do São Paulo, o Bragantino recebe o Botafogo no domingo, pelas 19 horas, num jogo que pode ser, não decisivo, mas determinante na corrida ao título para ambas as equipas e com Palmeiras, mas também Grémio (4.º classificado com 56 pontos) à espreita.